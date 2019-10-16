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ТЭК 16.10.2019 17:00

Казахстан планирует повышать цены на бензин до уровня соседних стран - глава Минэнерго

Казахстан планирует постепенное повышение цен на бензин до уровня его стоимости в России и других соседних странах для сокращения объемов вывоза нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев журналистам в среду.

"Другой путь, когда-то мы будем вынуждены его пройти, - это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Разрыв только по бензину между нами и РФ - больше ста тенге за литр. Любые запреты (на вывоз нефтепродуктов из страны - ИФ-К) будут неизбежно порождать коррупцию на границе", - сказал Бозумбаев.

Он подчеркнул, что повышение цен "не должно быть каким-то шоком". При этом глава Минэнерго не уточнил, когда может произойти корректировка цен.

Бозумбаев отметил, что из-за низких цен "происходит переток" казахстанского бензина в РФ, Узбекистан и Киргизию, где цены на топливо гораздо выше.

"Вы знаете, особенно на границе с РФ, тысячи машин заезжают, заправляются. Легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины, транзитные вваривают себе дополнительные баки и тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику", - пояснил он.

На данный момент, по его словам, для решения этой проблемы ведомство совместно с комитетом госдоходов и комитетом нацбезопасности планируют утвердить приказ об ограничении вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом.

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Тэги: КАЗАХСТАН, БЕНЗИН, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]