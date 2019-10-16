Казахстан планирует повышать цены на бензин до уровня соседних стран - глава Минэнерго

Казахстан планирует постепенное повышение цен на бензин до уровня его стоимости в России и других соседних странах для сокращения объемов вывоза нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев журналистам в среду.

"Другой путь, когда-то мы будем вынуждены его пройти, - это поэтапное сближение цен с нашими соседями. Разрыв только по бензину между нами и РФ - больше ста тенге за литр. Любые запреты (на вывоз нефтепродуктов из страны - ИФ-К) будут неизбежно порождать коррупцию на границе", - сказал Бозумбаев.

Он подчеркнул, что повышение цен "не должно быть каким-то шоком". При этом глава Минэнерго не уточнил, когда может произойти корректировка цен.

Бозумбаев отметил, что из-за низких цен "происходит переток" казахстанского бензина в РФ, Узбекистан и Киргизию, где цены на топливо гораздо выше.

"Вы знаете, особенно на границе с РФ, тысячи машин заезжают, заправляются. Легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины, транзитные вваривают себе дополнительные баки и тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику", - пояснил он.

На данный момент, по его словам, для решения этой проблемы ведомство совместно с комитетом госдоходов и комитетом нацбезопасности планируют утвердить приказ об ограничении вывоза нефтепродуктов автомобильным транспортом.