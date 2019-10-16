Brexit негативно отразится на индустрии туризма Великобритании - исследование

Выход Великобритании из Евросоюза замедлит рост экономики страны в ближайшие пять лет, а турпоток в королевство может заметно снизиться, сообщает американская исследовательская компания Skift.
"Brexit стал одним из самых спорных событий в истории Великобритании. Многие отрасли экономики, в том числе и туризм, оказались под ударом, поэтому крупные компании страны стараются подготовиться к неопределенному будущему. Британские туристы занимают четвертое место по расходам в поездках, особенно в странах Евросоюза, кроме того, королевство занимает пятое место по популярности у путешественников из других стран", - пишет портал.
Как отмечает Skift, референдум по Brexit, который состоялся в 2016 году, должен был привести к немедленному ослаблению экономики Великобритании, но этого не произошло. Вместо этого, ВВП продолжал расти, а безработица сокращалась. Но во втором квартале 2019 года состояние экономики королевства стало ухудшаться, что привело к ослаблению национальной валюты Великобритании и снижению ВВП.
Согласно исследованию компании, Brexit стал одним из основополагающих факторов ослабления туристической отрасли королевства. "За первые шесть месяцев 2019 года число международных прибытий в Великобританию снизилось на процент, а расходы туристов сократились на 2%. Хотя ослабление фунта должно было сделать страну более привлекательной для иностранцев", - подчеркнули в Skift.
По данным Visit Britain, одна из причин, по которой туристы стали реже посещать Великобританию - неопределенность, вызванная Brexit. "Последние результаты исследования внутреннего туризма показывают, что за год число поездок по стране выросло на 2%, а расходы туристов - на 2,5%. Рост внутреннего туризма говорит о том, что британцы отказываются от поездок за рубеж из-за ослабления фунта", - пишет Skift со ссылкой на Национальную статистическую службу Великобритании.
Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. В сентябре британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c Евросоюзом. Однако премьер после принятия закона заявил, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о переносе сроков Brexit.
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