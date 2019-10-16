Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.10.2019 19:18

Brexit негативно отразится на индустрии туризма Великобритании - исследование

Выход Великобритании из Евросоюза замедлит рост экономики страны в ближайшие пять лет, а турпоток в королевство может заметно снизиться, сообщает американская исследовательская компания Skift.

"Brexit стал одним из самых спорных событий в истории Великобритании. Многие отрасли экономики, в том числе и туризм, оказались под ударом, поэтому крупные компании страны стараются подготовиться к неопределенному будущему. Британские туристы занимают четвертое место по расходам в поездках, особенно в странах Евросоюза, кроме того, королевство занимает пятое место по популярности у путешественников из других стран", - пишет портал.

Как отмечает Skift, референдум по Brexit, который состоялся в 2016 году, должен был привести к немедленному ослаблению экономики Великобритании, но этого не произошло. Вместо этого, ВВП продолжал расти, а безработица сокращалась. Но во втором квартале 2019 года состояние экономики королевства стало ухудшаться, что привело к ослаблению национальной валюты Великобритании и снижению ВВП.

Согласно исследованию компании, Brexit стал одним из основополагающих факторов ослабления туристической отрасли королевства. "За первые шесть месяцев 2019 года число международных прибытий в Великобританию снизилось на процент, а расходы туристов сократились на 2%. Хотя ослабление фунта должно было сделать страну более привлекательной для иностранцев", - подчеркнули в Skift.

По данным Visit Britain, одна из причин, по которой туристы стали реже посещать Великобританию - неопределенность, вызванная Brexit. "Последние результаты исследования внутреннего туризма показывают, что за год число поездок по стране выросло на 2%, а расходы туристов - на 2,5%. Рост внутреннего туризма говорит о том, что британцы отказываются от поездок за рубеж из-за ослабления фунта", - пишет Skift со ссылкой на Национальную статистическую службу Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС намечен на 31 октября 2019 года. В сентябре британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет попросить у Брюсселя трехмесячную отсрочку, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c Евросоюзом. Однако премьер после принятия закона заявил, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить о переносе сроков Brexit.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ТУРИЗМ, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Елизавета II на тронной речи подтвердила намерения Джонсона выйти из ЕС 31 октября Британский суд отказался ограничивать Джонсона в действиях по Brexit В Брюсселе до сих пор ждут практических предложений Лондона по Brexit - Барнье Барнье усомнился, что Лондону удастся согласовать Brexit с Брюсселем От переговоров в Нью-Йорке по Brexit не стоит ожидать серьезных результатов, предупредил Джонсон Британские либерал-демократы намерены остановить Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]