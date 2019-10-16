В Литве начали обсуждать законопроект о процедуре обмена шпионами

Литовский президент Гитанас Науседа поддерживает зарегистрированную парламентарием Дайнюсом Гайжаускасом поправку об обмене осужденными за шпионаж.

"Нам известно о зарегистрированной в сейме поправке. Она соответствует интересам национальной безопасности и целесообразна в плане достижения надлежащих правовых механизмов для защиты граждан Литвы. Такая практика, конкретизирующая возможности предоставления помилования, закреплена и в правовых актах других зарубежных государств", - сказал в среду агентству BNS пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

Он, однако, не стал комментировать сообщение о соглашении с Россией по поводу возможности обмена шпионами.

Информированные источники ранее сообщили агентству BNS, что возглавляемый президентом Гитанасом Науседой Госсовет по обороне (ГСО) принял решение об обмене шпионами на прошлой неделе, но процесс затянулся из-за дискуссий о правовом механизме.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас во вторник, 15 октября зарегистрировал законопроект, который детализирует право президента предоставлять помилование осужденным за шпионаж, соглашения об обмене такими лицами.

Как сообщили ранее источники агентства BNS, Литва должна передать России осужденного два года назад агента Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Николая Филипченко, а Россия - осужденных в 2016 году литовских граждан Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. В соглашение об обмене также включены осужденный в России гражданин Норвегии и еще один российский гражданин, указали источники. Как утверждают источники BNS, переговоры Литвы с Норвегией и Россией об обмене шпионами продолжались не один год.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Дайнюс Гайжаускас рассказал агентству BNS, что зарегистрировать проект его побудили дискуссии на Парламентской ассамблее НАТО, и что при подготовке проекта он консультировался с разведкой.

"Я был на ассамблее НАТО, вернулся позавчера. Там были очень острые вопросы, что связано с Сирией, потом вопросы Украины. Украина - одна из тех, кто обменялся людьми с Россией с применением института помилования", - сказал политик.

Парламентарий утверждает, что при подготовке проекта согласовывал его с Департаментом госбезопасности (ДГБ) Литвы и с военной разведкой.

При этом он не подтвердил, но и не опроверг, что знаком с информацией о планирующемся обмене шпионами. "Вы должны меня понять, что председатель КНБО владеет очень большим объемом информации. Если бы так и было, то я все время говорил бы то же самое, что не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Д. Гайжаускас.

Политолог, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янелюнас сказал, что зарегистрированный членом сейма проект мог бы снять неопределенность в том, по какой именно процедуре можно обмениваться осужденными за шпионаж гражданами. Кроме того, по его мнению, это мог бы быть способ разрядить напряженные отношения с враждебными государствами.

Однако он считает, что у поправки к закону есть недостатки. "В формулировке (...) указано, что гражданин (граждане) Литвы может быть возвращен в Литву, если признано, что он (они) действовал в интересах Литовского государства с целью содействия обеспечению национальной безопасности. Это означало бы, что такие обмены возможны только в том случае, если официально признано, что гражданин Литвы шпионил в другом государстве", - сказал Янелюнас агентству BNS.

"Гипотетически могут быть и случаи, когда литовская сторона не признает, что ее гражданин, хотя и осужден за шпионаж, работал на разведывательные ведомства Литвы. В авторитарных странах нередко могут быть и фальсификации доказательств, и шантаж. Кроме того, может иметь место желание "во что бы то ни стало" осудить кого-нибудь за мнимый шпионаж, чтобы потом иметь возможность обменяться людьми, если в Литве уже отбывают срок лица, осужденные за шпионаж", - пояснил политолог.

Некоторые критики также обращают внимание, что в законопроекте обмен узаконивается только в том случае, если лицо, которое отдает Литва, осуждено за шпионаж, однако он не может применяться, если приговор вынесен за какое-то другое преступление.

Со своей стороны депутат Гайжаускас заверил, что готов внести исправления в законопроект во время дискуссий в сейме.