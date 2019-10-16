Иран призывает остановить любые ведущие к эскалации кризиса в регионе действия

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудил в среду в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани последние события в регионе, включая военную операцию Турции на севере Сирии, сообщили иранские СМИ.
Шамхани на встрече подчеркнул, что задача разрядки напряженности на севере Сирии "должна стать высшим приоритетом в борьбе с терроризмом".
"Любые действия, которые ведут к усилению нестабильности и эскалации кризиса в регионе должны быть остановлены", - подчеркнул секретарь ВСНБ.
Лаврентьев заявил, что сотрудничество РФ и Ирана может предотвратить возрождение терроризма и обеспечит стабильность и безопасность в регионе, отметили иранские СМИ.
Российский представитель прибыл в Иран после посещения Саудовской Аравии и ОАЭ, где он сопровождал президента РФ.
Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане
Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента
Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ
Налоговики и таможенники Азербайджана за 9 месяцев перечислили в госбюджет сверх плана 700 млн манатов – Алиев
Банки не содействуют экономическому росту Азербайджана – президент Алиев
Алиев ждет от правительства до конца 2019 года предложения по повышению прозрачности бюджетных расходов
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго