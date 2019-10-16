Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.10.2019 20:51

Иран призывает остановить любые ведущие к эскалации кризиса в регионе действия

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудил в среду в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани последние события в регионе, включая военную операцию Турции на севере Сирии, сообщили иранские СМИ.

Шамхани на встрече подчеркнул, что задача разрядки напряженности на севере Сирии "должна стать высшим приоритетом в борьбе с терроризмом".

"Любые действия, которые ведут к усилению нестабильности и эскалации кризиса в регионе должны быть остановлены", - подчеркнул секретарь ВСНБ.

Лаврентьев заявил, что сотрудничество РФ и Ирана может предотвратить возрождение терроризма и обеспечит стабильность и безопасность в регионе, отметили иранские СМИ.

Российский представитель прибыл в Иран после посещения Саудовской Аравии и ОАЭ, где он сопровождал президента РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РЕГИОН, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Путин призвал соседей Ирана относиться с уважением к интересам Тегерана Путин предлагает Рухани обсудить СВПД, Сирию, отношения России и Ирана Зариф: военно-морские учения Ирана, РФ и КНР не следует считать враждебным шагом Иран пообещал вскоре провести военно-морские учения с участием России и Китая Рухани на встрече с Путиным обращает внимание на важность взаимодействия России и Ирана Путин и Рухани на встрече в понедельник обсудят ситуацию вокруг СВПД, работа по сохранению ядерной сделки ведется активно - Ушаков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]