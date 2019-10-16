Иран призывает остановить любые ведущие к эскалации кризиса в регионе действия

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев обсудил в среду в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани последние события в регионе, включая военную операцию Турции на севере Сирии, сообщили иранские СМИ.

Шамхани на встрече подчеркнул, что задача разрядки напряженности на севере Сирии "должна стать высшим приоритетом в борьбе с терроризмом".

"Любые действия, которые ведут к усилению нестабильности и эскалации кризиса в регионе должны быть остановлены", - подчеркнул секретарь ВСНБ.

Лаврентьев заявил, что сотрудничество РФ и Ирана может предотвратить возрождение терроризма и обеспечит стабильность и безопасность в регионе, отметили иранские СМИ.

Российский представитель прибыл в Иран после посещения Саудовской Аравии и ОАЭ, где он сопровождал президента РФ.