Сирийские военные отправили подкрепление на север страны - к городу на границе с Турцией

Командование правительственными силами Сирии направило подкрепления к городу Айн-Исса на севере страны, сообщают близкие к курдским формированиям арабские СМИ.

В частности, на базу около этого города направлена дополнительная бронетехника.

Айн-Исса находится недалеко от границы Сирии с Турцией. Он расположен в районе, где турецкая армия проводит операцию против курдских группировок.

Ранее в октябре курды достигли соглашения с Дамаском, в соответствии с которым сирийская армия возвращается на север страны, чтобы защитить курдские территории от турецких военных.