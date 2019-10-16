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Дальнее зарубежье 16.10.2019 17:45

Сирийские военные отправили подкрепление на север страны - к городу на границе с Турцией

Командование правительственными силами Сирии направило подкрепления к городу Айн-Исса на севере страны, сообщают близкие к курдским формированиям арабские СМИ.

В частности, на базу около этого города направлена дополнительная бронетехника.

Айн-Исса находится недалеко от границы Сирии с Турцией. Он расположен в районе, где турецкая армия проводит операцию против курдских группировок.

Ранее в октябре курды достигли соглашения с Дамаском, в соответствии с которым сирийская армия возвращается на север страны, чтобы защитить курдские территории от турецких военных.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ПОДКРЕПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]