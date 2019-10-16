Сирийские военные отправили подкрепление на север страны - к городу на границе с Турцией

Командование правительственными силами Сирии направило подкрепления к городу Айн-Исса на севере страны, сообщают близкие к курдским формированиям арабские СМИ.
В частности, на базу около этого города направлена дополнительная бронетехника.
Айн-Исса находится недалеко от границы Сирии с Турцией. Он расположен в районе, где турецкая армия проводит операцию против курдских группировок.
Ранее в октябре курды достигли соглашения с Дамаском, в соответствии с которым сирийская армия возвращается на север страны, чтобы защитить курдские территории от турецких военных.
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