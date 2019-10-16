Ситуация с Brexit должна проясниться через семь или восемь часов - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду заявил, что ситуация с Brexit должна стать ясной примерно через семь-восемь часов.
"В принципе все станет ясным через семь - восемь часов", - приводят западные СМИ его слова, сказанные журналистам.
Ранее премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что соглашение о выходе Британии из Европейского союза может быть достигнуто к позднему вечеру среды.
Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр страны Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.
Однако в среду телеканал Sky News передал со ссылкой на заявление британского министра по Brexit Стивена Баркли, что премьер Джонсон направит письмо в Брюссель с просьбой вновь отложить срок выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, если не сможет до 19 октября провести соглашение о Brexit через британский парламент.
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