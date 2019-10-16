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Дальнее зарубежье 16.10.2019 18:47

Сирийские оппозиционеры сообщают о прибытии военных РФ к городу Кобани

Российские военные достигли районов близ города Кобани на севере Сирии, сообщают западные и арабские СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев.

Согласно поступившим данным, военнослужащие пересекли Евфрат и добрались до Кобани, двигаясь с запада на восток. К западу от Кобани находится город Манбидж, который после ухода сил возглавляемой США международной коалиции во вторник перешел под контроль сирийских правительственных сил.

В сообщениях утверждается, что российские военные действуют у Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.

Ранее на этой неделе Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов. Кобани - один из ключевых городов, расположенных в приграничной зон

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ВОЕННЫЕ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]