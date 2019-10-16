Трамп не против российской помощи Сирии

Российская помощь Сирии не является предметом для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.
"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - цитирует агентство слова президента.
Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.
Турция с 9 октября проводит военную операцию на севере Сирии, стремясь вытеснить курдских ополченцев из приграничных районов.
Ранее на этой неделе город Манбидж на севере Сирии покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Вместо них в город вошли правительственные войска Сирии. В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.
В четверг западные и арабские СМИ со ссылкой на контактирующих с сирийской оппозицией очевидцев сообщали, что российские военные достигли районов близ города Кобани на севере Сирии. В сообщениях утверждается, что российские военные действуют у Кобани в координации с Сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды.
Согласно поступившим данным, военнослужащие пересекли Евфрат и добрались до Кобани, двигаясь с запада на восток. К западу от Кобани находится Манбидж.
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