Ситуация на севере Сирии не является проблемой США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Сирии не является проблемой США, сообщил корреспондент телеканала CBS News при Белом доме в своем Twitter.

"Если Турция идет на Сирию, то это (останется - ИФ) между Турцией и Сирией. Это не наша проблема", - процитировал он слова Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой в Белом доме.

"Мы (США - ИФ) не представители правопорядка. Для нас настало время возвращаться домой", - добавил Трамп.

Накануне Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. На вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.