Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.10.2019 19:45

Ситуация на севере Сирии не является проблемой США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Сирии не является проблемой США, сообщил корреспондент телеканала CBS News при Белом доме в своем Twitter.

"Если Турция идет на Сирию, то это (останется - ИФ) между Турцией и Сирией. Это не наша проблема", - процитировал он слова Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой в Белом доме.

"Мы (США - ИФ) не представители правопорядка. Для нас настало время возвращаться домой", - добавил Трамп.

Накануне Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. На вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.

В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Пенс полетит в Турцию, несмотря на отказ Эрдогана с ним встречаться Глава МИД Турции провел телефонные переговоры с Помпео На поведение Турции могут повлиять не санкции США, а, скорее, позиция ее союзников по НАТО - Косачев Сенатор Грэм поддерживает санкции Трампа в отношении Турции Тарифы на сталь для Турции будут увеличены до 50% - Белый дом США вводят санкции против министерств обороны и энергетики Турции и против трёх министров - Минфин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]