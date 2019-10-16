Ситуация на севере Сирии не является проблемой США - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Сирии не является проблемой США, сообщил корреспондент телеканала CBS News при Белом доме в своем Twitter.
"Если Турция идет на Сирию, то это (останется - ИФ) между Турцией и Сирией. Это не наша проблема", - процитировал он слова Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой в Белом доме.
"Мы (США - ИФ) не представители правопорядка. Для нас настало время возвращаться домой", - добавил Трамп.
Накануне Трамп объявил, что вице-президент Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео в среду направятся в Турцию из-за обстановки в Сирии. На вице-президента США и госсекретаря будет возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США подвергли эту операцию резкой критике.
В конце минувшей недели глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.
Затем Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.
Трамп также принял решение увеличить тарифы на сталь для Турции на 50%.
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