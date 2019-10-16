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ТЭК 16.10.2019 19:50

Цены на нефть уверенно растут, Brent на уровне $59,47 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,73 (на 1,24%) - до $59,47 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,72 (на 1,36 %) - до $53,53 за баррель.

Несмотря на рост котировок, рынок остается под давлением как из-за прогнозов ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и из-за сомнений в способности США и Китая урегулировать торговые споры.

Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.

Тем временем аналитики TD Securities предупредили, что цена марки Brent может упасть ниже $55 за баррель из-за слабого спроса.

"Не оправдывающие прогнозы экономические данные могут стать причиной более слабого, чем многие ожидают, роста спроса и существенного избытка, что может привести к ценам на Brent ниже $55 за баррель", - отмечают эксперты.

Участники рынка следят за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая, опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.

Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.

Рынок также ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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