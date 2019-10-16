Цены на нефть уверенно растут, Brent на уровне $59,47 за баррель

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются на торгах в среду после падения по итогам двух предыдущих дней.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,73 (на 1,24%) - до $59,47 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $0,72 (на 1,36 %) - до $53,53 за баррель.
Несмотря на рост котировок, рынок остается под давлением как из-за прогнозов ухудшения ситуации в мировой экономике, что может вызвать сокращение спроса на сырье, так и из-за сомнений в способности США и Китая урегулировать торговые споры.
Международный валютный фонд во вторник опубликовал обновленный прогноз, согласно которому темпы роста мировой торговли в 2019 году резко замедлятся - как из-за объективных макроэкономических факторов, так и на фоне конфликтов между крупнейшими игроками. МВФ также ухудшил оценку подъема глобальной экономики в 2019 году до 3% с ранее ожидавшихся 3,2%, в следующем году - до 3,4% с 3,5%.
Тем временем аналитики TD Securities предупредили, что цена марки Brent может упасть ниже $55 за баррель из-за слабого спроса.
"Не оправдывающие прогнозы экономические данные могут стать причиной более слабого, чем многие ожидают, роста спроса и существенного избытка, что может привести к ценам на Brent ниже $55 за баррель", - отмечают эксперты.
Участники рынка следят за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая, опасаясь, что напряженность между Вашингтоном и Пекином в связи с протестами в Гонконге может усложнить попытки подписать торговое соглашение.
Власти Китая пообещали принять "решительные контрмеры", если Конгресс США введет в действие закон, поддерживающий протестующих в Гонконге, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление китайского МИД.
Рынок также ждет данных об изменении запасов нефти в США на прошлой неделе, которые будут опубликованы в четверг. По прогнозам экспертов, они увеличились пятую неделю подряд.
Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане
Корея хочет стать наблюдателем в Тюркском Совете – глава парламента
Мамедъяров и Мнацаканян могут встретиться в декабре - представитель МГ ОБСЕ
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Brexit негативно отразится на индустрии туризма Британии - исследование
В Литве начали обсуждать законопроект о процедуре обмена шпионами
Иран призывает остановить любые ведущие к эскалации кризиса в регионе действия
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго