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Дальнее зарубежье 16.10.2019 20:33

Трамп: Россия и Сирия способны разобраться с ИГ

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие региональные "игроки", как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ.

"Каждый игрок там ненавидит ИГ - все, с кем мы разговаривали. Сирия - (ненавидит - ИФ) больше нас, Россия - больше нас... мы были там и сражались с ИГ, но и они там тоже присутствуют, сражаются с ИГ. Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп в среду журналистам в Белом доме.

Он отметил, что в регионе достаточно стран, которые ненавидят ИГ так же сильно как США, если не больше. "Там есть много стран, имеющих силу, и ненавидящих ИГ так же сильно, как мы", - подчеркнул президент.

По его словам, США находятся в "блестящей" стратегической позиции в регионе. Согласно утверждению Трампа, Вашингтон вывел с севера Сирии всех своих военных - "50 солдат, намного меньше, чем 50 солдат", и теперь они в безопасности; ввели мощные санкции против Турции и помогут выработать решение проблемы путем переговоров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, ИГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]