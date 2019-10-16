Трамп: Россия и Сирия способны разобраться с ИГ

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что такие региональные "игроки", как Россия и Сирия, смогут разобраться с террористической группировкой ИГ.
"Каждый игрок там ненавидит ИГ - все, с кем мы разговаривали. Сирия - (ненавидит - ИФ) больше нас, Россия - больше нас... мы были там и сражались с ИГ, но и они там тоже присутствуют, сражаются с ИГ. Они могут с этим разобраться. И им следует разобраться", - сказал Трамп в среду журналистам в Белом доме.
Он отметил, что в регионе достаточно стран, которые ненавидят ИГ так же сильно как США, если не больше. "Там есть много стран, имеющих силу, и ненавидящих ИГ так же сильно, как мы", - подчеркнул президент.
По его словам, США находятся в "блестящей" стратегической позиции в регионе. Согласно утверждению Трампа, Вашингтон вывел с севера Сирии всех своих военных - "50 солдат, намного меньше, чем 50 солдат", и теперь они в безопасности; ввели мощные санкции против Турции и помогут выработать решение проблемы путем переговоров.
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