Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.81 -0.78 Brent 58.74 -0.61

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 16.10.2019 20:46

Новый премьер Азербайджана должен обеспечить более высокие темпы роста ВВП и продолжение реформ - Алиев

Перед новым премьер-министром Азербайджана Али Асадовым стоит задача обеспечения более высоких темпов экономического роста, заявил президент Ильхам Алиев.

«Несколько дней назад я назначил нового премьер-министра Али Асадова, который долгие годы являлся моим помощником (по экономическим вопросам – ИФ). Уверен, что он сможет выполнить задачи, которые я перед ним поставил», - сказал Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

Президент отметил, что перед премьером стоит задача повысить темпы экономического роста и продолжить реформы.

Алиев добавил, что по итогам января-сентября 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,5%, инфляция остается низком уровне – чуть более 2%, «несмотря на то, что в текущем году мы реализовали широкую социальную программу, оцениваемую в миллиарды манатов и охватившую 4,2 млн человек». Рост АПК за 9 месяцев превысил 7%.

«Наша задача продолжить реформы, направленные на экономическую диверсификацию. В целом, руководители ведущих международных финансовых институтов высоко оценивают реформы, проводимые в Азербайджане», - подчеркнул он.

Президент сказал, что внешний долг Азербайджана находится на низком уровне – 17% ВВП. «По этому показателю мы занимаем 9-ое место в мире. Тем не менее, перед правительством я поставил задачу постепенно снижать размер внешнего долга», добавил Алиев.

Глава государства отметил, что перед новым премьером, в том числе, стоит задача проведения кадровых реформ, привлечения молодых кадров, с современным видением и знанием экономики.

Как сообщалось ранее, Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана 8 октября.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕМЬЕР, ЗАДАЧИ


Похожие новости


Премьер Казахстана призвал новый кабинет стать правительством реальных дел Искать в новом правительстве Армении проамериканских или антироссийских деятелей бессмысленно - Пашинян Хлопонин будет и дальше координировать развитие Северного Кавказа - Медведев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]