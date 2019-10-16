Новый премьер Азербайджана должен обеспечить более высокие темпы роста ВВП и продолжение реформ - Алиев

Перед новым премьер-министром Азербайджана Али Асадовым стоит задача обеспечения более высоких темпов экономического роста, заявил президент Ильхам Алиев.
«Несколько дней назад я назначил нового премьер-министра Али Асадова, который долгие годы являлся моим помощником (по экономическим вопросам – ИФ). Уверен, что он сможет выполнить задачи, которые я перед ним поставил», - сказал Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.
Президент отметил, что перед премьером стоит задача повысить темпы экономического роста и продолжить реформы.
Алиев добавил, что по итогам января-сентября 2019 года рост ВВП Азербайджана составил 2,5%, инфляция остается низком уровне – чуть более 2%, «несмотря на то, что в текущем году мы реализовали широкую социальную программу, оцениваемую в миллиарды манатов и охватившую 4,2 млн человек». Рост АПК за 9 месяцев превысил 7%.
«Наша задача продолжить реформы, направленные на экономическую диверсификацию. В целом, руководители ведущих международных финансовых институтов высоко оценивают реформы, проводимые в Азербайджане», - подчеркнул он.
Президент сказал, что внешний долг Азербайджана находится на низком уровне – 17% ВВП. «По этому показателю мы занимаем 9-ое место в мире. Тем не менее, перед правительством я поставил задачу постепенно снижать размер внешнего долга», добавил Алиев.
Глава государства отметил, что перед новым премьером, в том числе, стоит задача проведения кадровых реформ, привлечения молодых кадров, с современным видением и знанием экономики.
Как сообщалось ранее, Али Асадов был назначен премьер-министром Азербайджана 8 октября.
А.Азизов
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