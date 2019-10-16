Алиев ждет от правительства до конца 2019 года предложения по повышению прозрачности бюджетных расходов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству в течение ближайших недель завершить обсуждение параметров госбюджета на 2020 год.

«В ближайшие несколько недель над параметрами проекта госбюджета-2020 будет проведена необходимая работа. Бюджет на следующий год должен быть социальным и инвестиционным. В следующем году мы продолжим проведение социальных программ для улучшения условий жизни населения, улучшения прозрачности», - сказал Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

По его словам, правительство должно «внимательно следить за расходами госбюджета». «Жду до конца текущего года от правительства предложений по обеспечению прозрачности расходов. Плюс должен быть государственный контроль, плюс общественный надзор», - подчеркнул он.

Глава государства предупредил руководителей госкомпаний о недопустимости завышения ими расходов, которые они хотят получить из госбюджета. При этом он заметил, что зачастую руководители госорганов «берут с воздуха» расходы.

Алиев поручил правительству, министерствам экономики и финансов выявлять реальные цифры расходов на нужды госкомпаний и госорганизаций. «В этом случае мы сможем обеспечить экономию бюджетных средств, повысить прозрачность, создать условия для повышения зарплат и пенсий», - отметил он.

Министр финансов Самир Шарифов на заседании отметил, что в правительстве вели много дискуссий о цене на нефть на следующий год и остановились на цифре в $55 за баррель (бюджет на 2019 год принят с ценой на нефть в $60 за баррель - ИФ).

А.Азизов