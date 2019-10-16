Банки не содействуют экономическому росту Азербайджана – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев недоволен ролью банковского сектора в кредитовании реального сектора экономики.
«Банковский сектор не оказывает содействия росту экономики Азербайджана, в том числе ненефтяного сектора. Мне доложили, что опять началось увеличение потребительского кредитования. Несколько лет назад это было причиной банковского кризиса. Если ситуация сохранится, то через несколько лет мы вновь можем столкнуться с повторением данных проблем», - сказал Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.
По его словам, государство многое делает для стимулирования развития ненефтяного сектора. В частности, выделены льготные кредиты бизнесу на сумму 1,4 млрд манатов, выдаются субсидии фермерам, сельскохозяйственная техника. «При таких процессах темпы роста ненефтяного сектора должны быть выше», - добавил президент.
Министр экономики Шахин Мустафаев добавил, что правительство ждет в следующем году роста ВВП на уровне около 3%, в том числе роста ненефтяного сектора на уровне 3,8%.
Министр добавил, что за 9 месяцев 2019 года по линии Фонда поддержки предпринимательства объем льготного кредитования бизнеса составил 130 млн манатов, по итогам года составит 170 млн манатов. Однако, по мнению Мустафаева, этого недостаточно для стимулирования более высоких темпов роста ненефтяного сектора. По его мнению, в этом процессе необходимо содействие от банков.
А.Азизов
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