Налоговики и таможенники Азербайджана за 9 месяцев перечислили в госбюджет сверх плана 700 млн манатов – Алиев

Налоговые и таможенные органы за 9 месяцев 2019 года превысили план по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 700 млн манатов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Налоговые и таможенные органы за 9 месяцев 2019 года превысили план по перечислениям в госбюджетна на 700 млн манатов. Это показатель еще раз свидетельствует о наших больших резервах», - сказал Алиев в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Тем не менее, и сегодня многие компании не выплачивают налоги в полном объеме и ведут двойную бухгалтерию. В некоторых компаниях сотрудников не берут на учет. Правда, в последнее время число взятых на учет сотрудников увеличилось на десятки тысяч, но это должно носить массовый характер», - сказал президент.
Алиев подчеркнул, что налоговые и другие органы должны в отношении этих «так называемых предпринимателей» принимать серьезные меры. «Предприниматели должны знать, что выплата налогов является их долгом, и никакие другие выплаты с них не могут быть востребованы. Я перед всеми органами поставил задачу по обеспечению максимальной справедливости и прозрачности. Взяточничеству и коррупции должен быть положен конец, но предприниматели должны выплачивать государственные налоги в полном объеме», - заявил президент.
Глава государства отметил, что за счет налогов обеспечиваются социальные нужды беженцев и вынужденных переселенцев, усиливается армия, решаются социальные вопросы и поэтому те, кто не выплачивает налоги, должны привлекаться к уголовной ответственности.
«Мы часто слышим, что наши стандарты и ценности должны соответствовать европейским. В европейских странах, наказание, положенное за неуплату налогов, также должно применяться и у нас. Неуплата налогов должна приводить к серьезным последствиям, и я еще раз поручаю это соответствующим органам», - сказал Алиев.
Глава государства еще подчеркнул необходимость борьбы с коррупцией. «С коррупцией и взяточничеством нужно вести беспощадную борьбу, мы ее ведем, но этого недостаточно. Коррупция и взяточничество плохое наследие нашего прошлого. Борьбу с этими явлениями должны вести не только полиция и соответствующие органы, но и граждане. В целом необходим гражданский контроль», - добавил Алиев.
Б.Рустамбеков
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