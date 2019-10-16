Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые представители правительства выступают против проводимых в стране реформ.
«В сфере социальной защиты имело место много нарушений. Новый министр (труда и соцзащиты – ИФ) Сахиль Бабаев выявил их и ведет серьезные реформы. Должен отметить, что против реформ выступают и некоторые представители правительства. Эти реформы задевают их личные интересы», - заявил Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.
«Они (эти чиновники – ИФ) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно»,- заявил президент.
Он отметил, что «одни представители правительства шантажируются другими, очерняются, проводимые ими реформы ставятся под сомнение».
«Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», - подчеркнул глава государства.
Ф.Исазаде
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