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Внутренняя политика 16.10.2019 21:34

Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые представители правительства выступают против проводимых в стране реформ.

«В сфере социальной защиты имело место много нарушений. Новый министр (труда и соцзащиты – ИФ) Сахиль Бабаев выявил их и ведет серьезные реформы. Должен отметить, что против реформ выступают и некоторые представители правительства. Эти реформы задевают их личные интересы», - заявил Алиев на расширенном заседании экономического блока правительства, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана за 9 месяцев 2019 года.

«Они (эти чиновники – ИФ) любыми средствами пытаются нам помешать, очерняют кадры, мыслящих новаторски, в том числе посредством СМИ. Пресса превратилась в своеобразную площадку борьбы. Это возмутительно»,- заявил президент.

Он отметил, что «одни представители правительства шантажируются другими, очерняются, проводимые ими реформы ставятся под сомнение».

«Если кто-то считает, что мы смиримся с этим – ошибается. Альтернативы реформам нет. Кто будет придерживаться этого пути – будет работать. Но, кто против этого, и исподтишка пытается помешать нашей работе, с такими людьми нам не по пути», - подчеркнул глава государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]