Японское правительство может отложить праздничный парад в честь восшествия на престол императора Нарухито, запланированный на 22 октября, из-за последствий тайфуна "Хагибис", сообщает телеканал NHK.
По данным телекомпании, правительство Японии рассматривает вопрос о переносе праздничного шествия в Токио, которое планировалось провести после церемонии интронизации императора во вторник на следующей неделе.
Правительство ссылается на необходимость борьбы с последствиями тайфуна "Хагибис".
Из-за удара стихии в стране погибли 74 человека. Тайфун "Хагибис" принес мощные ветры и сильный дождь, которые повредили 73 дамбы на реках по всей стране. Чиновники говорят, что во многих районах выпало до 40% годовой нормы осадков за два дня.
Более 13 тыс. домов были затоплены и более 1 тыс. 100 были частично разрушены. Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества или воды.
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