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Дальнее зарубежье 17.10.2019 10:45

Парад по случаю восшествия на престол императора Нарухито может быть перенесен из-за тайфуна "Хагибис"

Японское правительство может отложить праздничный парад в честь восшествия на престол императора Нарухито, запланированный на 22 октября, из-за последствий тайфуна "Хагибис", сообщает телеканал NHK.

По данным телекомпании, правительство Японии рассматривает вопрос о переносе праздничного шествия в Токио, которое планировалось провести после церемонии интронизации императора во вторник на следующей неделе.

Правительство ссылается на необходимость борьбы с последствиями тайфуна "Хагибис".

Из-за удара стихии в стране погибли 74 человека. Тайфун "Хагибис" принес мощные ветры и сильный дождь, которые повредили 73 дамбы на реках по всей стране. Чиновники говорят, что во многих районах выпало до 40% годовой нормы осадков за два дня.

Более 13 тыс. домов были затоплены и более 1 тыс. 100 были частично разрушены. Сильный дождь вызвал более 100 оползней по всей стране. Около 12 тыс. домов по-прежнему остаются без электричества или воды.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ТАЙФУН, ПАРАД, ПЕРЕНОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]