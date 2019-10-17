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Дальнее зарубежье 17.10.2019 11:03

В Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали изучать эстонский язык

В Эстонии начали в обязательном порядке обучать эстонскому языку русскоговорящих солдат-срочников, слабо владеющих государственным языком.

"Целью обучения является улучшение знания эстонского языка и тем самым содействие лучшей интеграции в эстонское общество, а также укрепление позиций военнослужащих в Силах обороны", - рассказал в четверг Эстонскому телевидению начальник пресс-службы Сил обороны майор Арво Йыесалу (Arvo Jaesalu).

По его словам, для части солдат недостаточное владение эстонским языком является проблемой, так как их подготовка, в частности, обучение вождению автотранспорта, ведется на эстонском языке.

Курсы эстонского языка проводятся с Силах обороны с 2016 года, но велись на добровольной основе. В этом году обязательное обучение должны пройти около 310 солдат из примерно трех с половиной тысяч срочных военнослужащих.

Занятия проводят два раза в неделю профессиональные преподаватели в свободное от солдатской службы время.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, АРМИЯ, РУССКИЕ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]