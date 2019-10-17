"Красный Крест" направил в Донбасс партию стройматериалов и продуктов

Международный комитет Красного Креста 16 октября направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса гуманитарный конвой весом почти 120 тонн, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
"За минувшие сутки через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Грузовики перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, пластмассовые трубы, насосы, трассоискатели, электроды и арматуру общим весом почти 118 тонн", - говорится в сообщении, обнародованном ведомством в четверг утром.
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