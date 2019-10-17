Присутствие РФ на Ближнем Востоке в интересах Запада, считает глава Минобороны Эстонии

Министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) считает, что активность России на Ближнем Востоке может привести к пересмотру санкционной политики в ее отношении.
"Нынешняя тенденция такова, что в отношениях с Россией изыскивается множество новых возможностей и нет сомнений, что чем активнее и влиятельнее становится России на Ближнем востоке и других регионах, тем больше потенциала, что санкционная политика будет пересмотрена", - заявил в четверг порталу ERR министр обороны, совершивший на этой неделе визит в Ирак.
Луйк считает, что деятельность России на Ближнем востоке соответствует интересам Запада.
"Интересам Европы отвечает, чтобы после операции Турции напряженность в Сирии и Ираке не усиливалась, чтобы не появлялись беженцы и прочее плохое. Россия (. . .) становится для Европы как партнер все более необходимой", сказал Луйк.
Он отметил, что "роль России на Ближнем востоке все время возрастает. Их стратегия ясна - иметь влияние вдалеке, вне своих границ, для этого у них есть в числе прочего военные базы, например, в Сирии на берегу "Средиземного моря".
По мнению министра, "Россия использует те дыры, те возможности, которые оставил ей Запад. Очень трудно представить крупные военные операции России вне этих территорий, но сейчас они стоят очень малыми силами в Северной Сирии между турками и курдами". "Только лишь стоянием там они оказывают влияние на геополитическую обстановку. Как американцы также малым числом людей оказывали влияние на геополитическую ситуацию до своего ухода (с территории курдов)", - сказал глава военного ведомства республики.
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