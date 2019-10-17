Premium Bank сократил в январе-сентябре активы на 10,8%, чистую прибыль - на 60,7%

Азербайджанский «Premium Bank» (ранее Bank Silk Way) сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 10,8% - до 576,387 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
Кредитный портфель банка на 30 сентября составил 493,473 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2018 года на 16,6%).
Обязательства банка на конец отчетного периода равны 445,958 млн манатов (спад на 12,8%).
Депозиты в банке на конец сентября составили 396,936 млн манатов (спад на 14,9%), в том числе вклады населения – 369,297 млн манатов (спад на 13,8%).
Уставный капитал банка на 30 сентября 2019 года равен 104 млн 601,42 тыс. манатов (не изменился), капитал – 130,43 млн манатов (спад на 3,2%).
Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев составила 11,082 млн манатов (спад на 60,7% по сравнению с показателем января-сентября 2018 года).
OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Мамедъяров разочарован последней встречей с Мнацаканяном по Карабаху
Алиев обещает избавиться от членов правительства, препятствующих реформам в Азербайджане
Азербайджан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов по дешевизне БигМака
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $346
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Министр обороны Турции встретился с советником президента США по нацбезопасности О`Брайеном
Присутствие РФ на Ближнем Востоке в интересах Запада, считает глава Минобороны Эстонии
"Красный Крест" направил в Донбасс партию стройматериалов и продуктов
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго