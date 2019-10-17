Premium Bank сократил в январе-сентябре активы на 10,8%, чистую прибыль - на 60,7%

Азербайджанский «Premium Bank» (ранее Bank Silk Way) сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 10,8% - до 576,387 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября составил 493,473 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2018 года на 16,6%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 445,958 млн манатов (спад на 12,8%).

Депозиты в банке на конец сентября составили 396,936 млн манатов (спад на 14,9%), в том числе вклады населения – 369,297 млн манатов (спад на 13,8%).

Уставный капитал банка на 30 сентября 2019 года равен 104 млн 601,42 тыс. манатов (не изменился), капитал – 130,43 млн манатов (спад на 3,2%).

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев составила 11,082 млн манатов (спад на 60,7% по сравнению с показателем января-сентября 2018 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Азизов