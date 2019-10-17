Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.10.2019 10:58

Premium Bank сократил в январе-сентябре активы на 10,8%, чистую прибыль - на 60,7%

Азербайджанский «Premium Bank» (ранее Bank Silk Way) сократил в январе-сентябре 2019 года активы на 10,8% - до 576,387 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 сентября составил 493,473 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2018 года на 16,6%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 445,958 млн манатов (спад на 12,8%).

Депозиты в банке на конец сентября составили 396,936 млн манатов (спад на 14,9%), в том числе вклады населения – 369,297 млн манатов (спад на 13,8%).

Уставный капитал банка на 30 сентября 2019 года равен 104 млн 601,42 тыс. манатов (не изменился), капитал – 130,43 млн манатов (спад на 3,2%).

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев составила 11,082 млн манатов (спад на 60,7% по сравнению с показателем января-сентября 2018 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


ASB увеличил за 9 месяцев активы на 14,3%, чистую прибыль – на 41,2% AtaBank в январе-сентябре сократил активы на 8,4%, увеличил капитал на 0,1% TuranBank увеличил в январе-сентябре активы на 5,2% PASHA Bank сократил в январе-сентябре активы на 6,7% Старейший банк Азербайджана увеличил в январе-сентябре активы на 7,8%, чистую прибыль – в 1,4 раза ИКБ Никойл увеличил за 9 месяцев активы на 7%, убытки превысили 1,6 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]