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СНГ 17.10.2019 11:07

Семь банков Туркменистана по решению лидера страны профинансируют общество по разведению алабаев

Семь банков Туркменистана, согласно постановлению лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, примут долевое участие в создании хозяйственного общества "Туркменские алабаи" (Turkmen alabay itleri), целью которого является селекция и разведение собак одноименной породы.

Согласно постановлению президента страны, Центральному банку Туркменистана, Государственному банку развития, Государственному коммерческому банку "Дайханбанк", Государственному коммерческому банку "Туркменбаши", Государственному коммерческому банку "Туркменистан", Государственному банку внешней экономической деятельности, Государственному коммерческому банку "Халкбанк" в качестве учредителей "разрешается принять долевое участие в создании ХО "Туркменские алабаи" с долей каждого в уставном капитале в размере 12,5%", сообщает Государственное инофрмагентство Туркменистана.

Размер уставного фонда ХО "Туркменские алабаи" не сообщается.

По сообщениям туркменских СМИ, в середине сентября 2019 года в Ахалском велаяте (области), недалеко от Ашхабада, был открыт комплекс ХО "Туркменские алабаи", рассчитанный на содержание 40 взрослых собак и 30 щенков алабаев.

На территории питомника построены административное здание, корпус для персонала, контрольно-пропускной пункт, обустроено место для отдыха работников. Имеются также подсобные помещения для кормления и купания собак, холодильная, хозяйственная и кладовые комнаты. Пять корпусов в комплексе отведены для ветеринарной службы. Для выгула и тренировки собак сооружён крытый манеж, а для показательных мероприятий - специальная площадка со зрительскими трибунами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЛИДЕР, СОБАКИ, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]