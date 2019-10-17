В Армении возбуждено уголовное дело об узурпации власти

Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье узурпация власти, оно открыто по заявлению депутата парламента Армана Бабаджаняна, парламентарий ранее заявил в Генпрокуратуру на председателя Конституционного суда страны Грайра Товмасяна.

"Депутат парламента Армении Арман Бабаджанян направил генеральному прокурору республики обращение в связи с преступлением, совершенным группой лиц по узурпации государственной власти. На основе подготовленных в Специальной следственной службе материалов принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.300 УК Армении", - сказали в следственной службе.

Ст. 300 (узурпация государственной власти) УК Армении предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В начале октября независимый депутат Арман Бабаджанян передал в Генпрокуратуру заявление о преступлении, якобы, совершенном действующим председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном.

"Я требую дать уголовно-правовую оценку нарушениям закона, допущенным Грайром Товмасяном при вступлении в должность главы КС в 2018 году. Тогда в нарушение действующего законодательства, без соответствующего заявления Грайра Товмасяна, на основании несуществующего обоснования председателем парламента были прекращены депутатские полномочия Товмасяна. По несуществующим обоснованиям человек не может прекратить депутатские полномочия. По моему глубокому убеждению, он одновременно продолжал оставаться и депутатом парламента, и судьей КС", - ранее заявлял Бабаджанян.

14 октября Конституционный суд Армении отклонил обращение парламента республики, проголосовавшего за лишение полномочий председателя суда Товмасяна.

Ранее парламентарии Армении большинством голосов одобрили проект решения о прекращении полномочий председателя Конституционного суда.

19 сентября парламентская фракция "Мой шаг", сформированная на основе возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор", инициировала процесс прекращения полномочий Товмасяна. Проект соответствующего решения был представлен спикеру парламента.

Инициаторы прекращения полномочий председателя Конституционного суда заявили, что Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

4 сентября Конституционный суд Армении признал неправомочным арест Кочаряна.

20 сентября суд первой инстанции Еревана отказался освободить экс-президента Армении, несмотря на решение КС. Защита Кочаряна считает, что решение оставить экс-президента под стражей было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года главой правительства Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".