ВС Турции и поддерживающим их сирийским ополченцам за время операции на северо-востоке Сирии удалось нейтрализовать 673 бойцов курдских военизированных формирований, сообщают в четверг в турецком Минобороны.

Термин "нейтрализован", как правило, используется турецкими военными для того, чтобы обозначить бойцов, которые были убиты или взяты в плен.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.