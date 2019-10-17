SOCAR в начале 2020г планирует новую эмиссию облигаций

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в начале 2020 году планирует осуществить новую эмиссию облигаций, отмечается в сообщении компании SOCAR Capital.
«Новые облигации планируется выпустить в первые месяцы 2020 года после того, как в результате опросов и исследований будут определены процентные ставки, сроки и суммы, отвечающие рынкам капитала и прибыли инвесторов», - отмечает компания.
Вероятнее всего, эмиссия облигаций будет осуществлена на внутреннем рынке.
SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Общий доход за 5 лет обращения облигаций SOCAR составит $25 млн.
А.Азизов
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