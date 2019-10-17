Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8751 RUR   0.0264 GBR   2.1685 TRY   0.287

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.10.2019 11:16

SOCAR в начале 2020г планирует новую эмиссию облигаций

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в начале 2020 году планирует осуществить новую эмиссию облигаций, отмечается в сообщении компании SOCAR Capital.

«Новые облигации планируется выпустить в первые месяцы 2020 года после того, как в результате опросов и исследований будут определены процентные ставки, сроки и суммы, отвечающие рынкам капитала и прибыли инвесторов», - отмечает компания.

Вероятнее всего, эмиссия облигаций будет осуществлена на внутреннем рынке.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию облигаций на сумму $100 млн. Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход за 5 лет обращения облигаций SOCAR составит $25 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOCAR, ОБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн SOCAR 17 октября выплатит проценты держателям облигаций на $100 млн SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн SOCAR 17 июля выплатит проценты держателям облигаций на $100 млн SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн SOCAR 17 апреля осуществит очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]