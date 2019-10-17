SOCAR осуществила очередной платеж по процентам держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в четверг осуществила двенадцатый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

По данным SOCAR Capital, до сих пор держателям облигаций Госненфтекомпании было осуществлено 11 выплат по процентам на общую сумму $12,5 млн. С учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработали $15 млн.

Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 января 2020 года.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке превысил $181 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в целом составило около 2 тыс.

«В результате большого спроса рыночная цена облигаций SOCAR выросла до $1,046 тыс. за ценную бумагу»,- подчеркивается в информации.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Б.Рустамбеков