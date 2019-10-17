Министр обороны Турции встретился с советником президента США по нацбезопасности О`Брайеном

Министр обороны Турции Хулуси Акар принял в четверг делегацию из США во главе с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О`Брайеном, стороны обсудили ситуацию в Сирии, сообщает "Анадолу".
По данным министерства обороны Турции, помимо военной операции и обстановки в Сирии стороны в ходе встречи подняли темы безопасности и обороны.
В Турции в четверг находится делегация с высокопоставленными официальными лицами из США. На вице-президента США Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео возложена задача добиться прекращения огня на севере Сирии и достичь соглашения между Турцией и курдскими силами.
Ожидается, что позднее в четверг Пенс и Помпео встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О`Брайен же проведет встречу с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу перед началом встреч Пенса с турецкими официальными лицами.
После того, как Трамп во вторник объявил о направлении делегации в Турцию из-за обстановки в Сирии, Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
Однако позднее ближневосточные СМИ со ссылкой на канцелярию турецкого лидера сообщили, что президент Турции все же готов провести встречу с Пенсом и Помпео.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.
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