В Казахстане от кори с начала года умерли 15 человек - Минздрав

От кори в Казахстане с ноября 2018 года умерли 19 человек, из них 15 человек - в 2019 году.
"С ноября прошлого года по сентябрь этого года зарегистрировано 19 летальных случаев. В городе Нур-Султан - 14, Карагандинской, Мангыстауской, Актюбинской областях - по одному-два случая", - сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин журналистам в четверг.
Со своей стороны министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, представляя проект Кодекса о здравоохранении в парламенте, сообщил, что в 2019 году в стране были зарегистрированы 15 летальных случаев при заболевании корью.
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