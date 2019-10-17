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СНГ 17.10.2019 15:55

В Казахстане от кори с начала года умерли 15 человек - Минздрав

От кори в Казахстане с ноября 2018 года умерли 19 человек, из них 15 человек - в 2019 году.

"С ноября прошлого года по сентябрь этого года зарегистрировано 19 летальных случаев. В городе Нур-Султан - 14, Карагандинской, Мангыстауской, Актюбинской областях - по одному-два случая", - сообщил главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин журналистам в четверг.

Со своей стороны министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов, представляя проект Кодекса о здравоохранении в парламенте, сообщил, что в 2019 году в стране были зарегистрированы 15 летальных случаев при заболевании корью.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МИНЗДРАВ, КОРЬ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]