Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8829 RUR   0.0265 GBR   2.1791 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.10.2019 16:15

Украинский парламент принял закон о гарантиях госзащиты обличителям коррупции

Верховная Рада Украины приняла в целом президентский законопроект о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно обличителей коррупции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за данное решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 252 народных депутатов.

Законопроект определяет правовой статус обличителей коррупции, их права и гарантии защиты; приводит в норму порядок раскрытия обличителем коррупции информации; освобождает от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении. Законопроект также предусматривает обеспечение государственной защиты обличителям коррупции, в частности защиту их трудовых прав.

Законопроект предлагает значительно расширить гарантии защиты обличителей коррупции, в том числе предусматривает защиту прав и интересов бесплатной вторичной помощью, обеспечения правоохранительными органами безопасности таким лицам.

Законопроект предлагает обеспечить анонимность обличителя, усиливает ответственность за нарушение прав обличителя коррупции, гарантирует сохранение ему рабочего места, компенсацию за вынужденный прогул и будущее трудоустройство.

По словам заместителя главы антикоррупционного комитета Галины Янченко, которая представляла правки ко второму чтению законопроекта, ответственным по работе с обличителями коррупции является Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАБУ).

Законопроект предусматривает также вознаграждение обличителю коррупции.

Вознаграждение выплачивается обличителю коррупции, если он сообщил, активно содействовал раскрытию преступления, денежный размер которого или нанесенный государству ущерб в пять тысяч раз и более превышают прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный законом в момент совершения преступления.

Законопроект предусматривает, что обличитель получает вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, но не больше 3 тыс. минимальных зарплат. В законе оговаривается, что размер вознаграждения определяет суд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РАДА, ОБЛИЧИТЕЛИ, ЗАКОН


Похожие новости


Зеленский предложил сократить на треть количество депутатов украинской Рады Зеленский внес в Раду кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады Зеленский вновь просит Раду уволить генпрокурора и главу МИД Президент Зеленский предложил ввести крупные штрафы за неперсональное голосование в Раде Тимошенко советует Зеленскому создать в Раде широкую коалицию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]