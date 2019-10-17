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Дальнее зарубежье 17.10.2019 15:26

Меркель указала на возросшую роль РФ и Ирана в Сирии после вывода войск США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в четверг, что после вывода американских войск из Сирии в этом регионе ощутимо возросла роль России и Ирана, но о последствиях пока судить рано.

"Когда я говорю о геополитических последствиях, то нужно задуматься и о том, что роль России, а также Ирана, в регионе (в Сирии - ИФ) заметно выросла после того, как американские войска были выведены из Сирии. Последствия такого развития событий пока трудно прогнозировать", - заявила канцлер ФРГ.

Меркель подчеркнула, что уже не раз в последние дни призывала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Канцлер ФРГ считает, что действия Турции "приносят еще больше страданий и без того многострадальной стране". Меркель уверена, что от действий Стамбула страдают обычные люди, и тысячи человек будут вновь вынуждены бежать из Сирии.

По мнению канцлера ФРГ, турецкая военная операция создает нестабильность в регионе.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и боевиков "Исламского государства" в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские "Отряды народной самообороны" из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

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Тэги: ФРГ, СИРИЯ, МЕРКЕЛЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]