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СНГ 17.10.2019 15:45

Глава МИД Белоруссии поверил в стремление Зеленского достичь мира в Донбассе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира в Донбассе.

"Он (Зеленский - ИФ) мне понравился. Понравился тем, что, несмотря на неопытность, чувствуется заинтересованность в том, чтобы выполнить свои обещания и добиться мира на востоке Украины", - сказал Макей в интервью, опубликованном на портале tut.by.

Министр отметил, что в Зеленском "чувствуется какая-то искренность в его поведении и его заявлениях". "А искренность, к сожалению, то, что не так часто встречается в политике, но что необходимо", - добавил глава МИД

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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