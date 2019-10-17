Глава МИД Белоруссии поверил в стремление Зеленского достичь мира в Донбассе

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира в Донбассе.

"Он (Зеленский - ИФ) мне понравился. Понравился тем, что, несмотря на неопытность, чувствуется заинтересованность в том, чтобы выполнить свои обещания и добиться мира на востоке Украины", - сказал Макей в интервью, опубликованном на портале tut.by.

Министр отметил, что в Зеленском "чувствуется какая-то искренность в его поведении и его заявлениях". "А искренность, к сожалению, то, что не так часто встречается в политике, но что необходимо", - добавил глава МИД