Салех Мамедов отчитался о своей работе перед президентом Алиевым

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя совета правления Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Салеха Мамедова, сообщает сайт главы государства.
Б.Рустамбеков
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