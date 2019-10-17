Деятельность НАТО парализована из-за ситуации в Сирии, считает и.о. премьера Эстонии

Вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР означает, что деятельность НАТО парализована, считает исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).
"Временно НАТО парализована и это означает для нас сложную проблему", - заявил Хельме в четверг на пресс-конференции в Таллине.
По его словам, в таких условиях с точки зрения обороны Эстонии к обеспечению конституционного порядка следует подходить "творчески и разносторонне".
"У больших союзников малых государств могут быть свои интересы. Дональд Трамп сосредотачивается в ближайший год практически стопроцентно на избирательной кампании. Внешнеполитический консенсус там разрушен, демократы стремятся отстранить президента как верховного главнокомандующего, что в определенной мере парализует свободу его деятельности. Это серьезные сигналы тревоги для нас", - считает и.о. премьера.
Хельме отметил, что государства, которые ранимы в наибольшей степени, уже осознали изменение политического равновесия и приступили к серьезному взаимодействию.
Так, одним из форм подобного сотрудничества он видит Инициативу трех морей, охватывающую 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей. При этом глава правительства подчеркнул, что гарантом Инициативы ее участники видят США.
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