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Дальнее зарубежье 17.10.2019 18:32

Деятельность НАТО парализована из-за ситуации в Сирии, считает и.о. премьера Эстонии

Вывод войск США из Сирии и начало военной операции Турции на северо-востоке САР означает, что деятельность НАТО парализована, считает исполняющий обязанности премьер-министра Эстонии, министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme).

"Временно НАТО парализована и это означает для нас сложную проблему", - заявил Хельме в четверг на пресс-конференции в Таллине.

По его словам, в таких условиях с точки зрения обороны Эстонии к обеспечению конституционного порядка следует подходить "творчески и разносторонне".

"У больших союзников малых государств могут быть свои интересы. Дональд Трамп сосредотачивается в ближайший год практически стопроцентно на избирательной кампании. Внешнеполитический консенсус там разрушен, демократы стремятся отстранить президента как верховного главнокомандующего, что в определенной мере парализует свободу его деятельности. Это серьезные сигналы тревоги для нас", - считает и.о. премьера.

Хельме отметил, что государства, которые ранимы в наибольшей степени, уже осознали изменение политического равновесия и приступили к серьезному взаимодействию.

Так, одним из форм подобного сотрудничества он видит Инициативу трех морей, охватывающую 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей. При этом глава правительства подчеркнул, что гарантом Инициативы ее участники видят США.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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