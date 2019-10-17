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Дальнее зарубежье 17.10.2019 15:28

Джонсон считает реальным добиться ратификации в британском парламенте соглашения по Brexit - Барнье

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что сможет добиться ратификации парламентом своей страны нового соглашения по Brexit, заявил в четверг главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье.

На пресс-конференции в Брюсселе Барнье подчеркнул, что Джонсон "верит в способность победить на голосовании".

Он не стал давать собственную оценку шансов Джонсона на успех. "Я не хочу вмешиваться в британские политические баталии", - заявил француз.

Журналисты несколько раз спросили его, получил ли ЕС заверения от британского премьера, что соглашение точно будет одобрено в британском парламенте, однако Барнье ограничивался словами о том, что Джонсон верит в то, что парламент пойдет ему навстречу.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано обеими сторонами. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Барнье предположил, что там голосование должно пройти "без сюрпризов".

Как он, так и Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы успеть завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]