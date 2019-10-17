Джонсон считает реальным добиться ратификации в британском парламенте соглашения по Brexit - Барнье

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убежден, что сможет добиться ратификации парламентом своей страны нового соглашения по Brexit, заявил в четверг главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье.
На пресс-конференции в Брюсселе Барнье подчеркнул, что Джонсон "верит в способность победить на голосовании".
Он не стал давать собственную оценку шансов Джонсона на успех. "Я не хочу вмешиваться в британские политические баталии", - заявил француз.
Журналисты несколько раз спросили его, получил ли ЕС заверения от британского премьера, что соглашение точно будет одобрено в британском парламенте, однако Барнье ограничивался словами о том, что Джонсон верит в то, что парламент пойдет ему навстречу.
Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано обеими сторонами. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Барнье предположил, что там голосование должно пройти "без сюрпризов".
Как он, так и Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы успеть завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.
Салех Мамедов отчитался о своей работе перед президентом Алиевым
Президент Азербайджана обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ текущую ситуацию по карабахскому урегулированию
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $59 за баррель
Татнефть планирует вложить около 600 млрд рублей в нефтехимию
Роснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 15 млрд рублей до не выше 7,10%
Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане
В Азербайджане за 9 месяцев служба занятости трудоустроило около 62 тыс. человек
Apple и Google седьмой год остаются самыми дорогими брендами в мире - Interbrand
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго