Путин возглавил тренировку стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет - Минобороны РФ

Под руководством президента РФ Владимира Путина проведена тренировка сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России.

"В рамках стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" 17 октября 2019 года, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили в Минобороны РФ.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - подчеркнули в Минобороны.

15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических - "Ярса" и "Синевы", сообщили в Минобороны РФ.

К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

В Минобороны РФ сообщали, что пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования будут выполнены по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура".

На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.

Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура", - сказал Ильин.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

"Синева" - межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.