Путин возглавил тренировку стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет - Минобороны РФ

Под руководством президента РФ Владимира Путина проведена тренировка сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России.
"В рамках стратегического командно-штабного учения "Гром-2019" 17 октября 2019 года, под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили в Минобороны РФ.
"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - подчеркнули в Минобороны.
15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических - "Ярса" и "Синевы", сообщили в Минобороны РФ.
К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.
В Минобороны РФ сообщали, что пуски крылатых и баллистических ракет различного базирования будут выполнены по полигонам "Пембой", "Чижа" и "Кура".
На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.
Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура", - сказал Ильин.
"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
"Синева" - межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.
Салех Мамедов отчитался о своей работе перед президентом Алиевым
Президент Азербайджана обсудил с сопредседателями МГ ОБСЕ текущую ситуацию по карабахскому урегулированию
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов - Минобороны
Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $59 за баррель
Татнефть планирует вложить около 600 млрд рублей в нефтехимию
Роснефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов объемом не менее 15 млрд рублей до не выше 7,10%
Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане
В Азербайджане за 9 месяцев служба занятости трудоустроило около 62 тыс. человек
Apple и Google седьмой год остаются самыми дорогими брендами в мире - Interbrand
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
ИВ Астаринского района привлекла Elnur-2 для проведения капремонта дорог
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго