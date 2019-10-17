В Совбезе РФ считают, что военная операции Турции в Сирии не будет длительной

Операция турецкой армии в Сирии вряд ли будет длительной, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.
"По всей видимости, те цели, которые они ставят, я так полагаю, не предполагают затяжного характера ведения вооруженной борьбы", - сказал Аверьянов, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.
Северо-восток Сирии покинули подразделения американской коалиции.
Правительственная армия Сирии заняла на северо-востоке страны военные базы, которые покинули американские военные, сообщил накануне телеканал "Россия-24" (ВГТРК).
Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.
По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.
В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.
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