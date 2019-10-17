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СНГ 17.10.2019 15:37

В Совбезе РФ считают, что военная операции Турции в Сирии не будет длительной

Операция турецкой армии в Сирии вряд ли будет длительной, заявил "Интерфаксу" в четверг первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

"По всей видимости, те цели, которые они ставят, я так полагаю, не предполагают затяжного характера ведения вооруженной борьбы", - сказал Аверьянов, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Северо-восток Сирии покинули подразделения американской коалиции.

Правительственная армия Сирии заняла на северо-востоке страны военные базы, которые покинули американские военные, сообщил накануне телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.

В среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.

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Тэги: РОССИЯ, СОВБЕЗ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]