Курды могут применить химическое оружие в Сирии - министр обороны Турции

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил обеспокоенность в связи с тем, что курдские формирования в Сирии могут применить химическое оружие и возложить вину на Анкару, сообщает в четверг информационное агентство "Анадолу".
"Террористы (из курдских формирований - ИФ) YPG/PKK могут применить в Сирии химическое оружие и обвинить в этом Анкару", - заявил министр на встрече с советником президента США по национальной безопасности Робертом О`Брайеном.
Акар также отметил, что такой угрозы со стороны Турции ожидать не стоит.
"Всем известно, что у турецкой армии нет химического оружия", - сказал глава Минобороны Турции.
Акар также заявил, что Анкаре поступает информация о том, что союзники "Рабочей партии Курдистана", которую Турция считает террористической организацией, "совершают массовые атаки на мирных жителей, чтобы создать видимость сохранения угрозы ИГ в регионе", сообщает агентство.
Курдский телеканал Rudaw ранее сообщил, что сирийские курды обвинили Турцию в использовании "запрещенных видов оружия против мирных жителей".
"Мы опасаемся, что (в Рас-эль-Айн - ИФ) используется запрещенное оружие. Ранения, которые мы видим в больницах, вовсе нетипичны. В настоящий момент мы созвали специальную медицинскую комиссию, чтобы выяснить, какое оружие используется против нас", - цитирует канал местных медиков.
Министр обороны Турции Хулуси Акар принял в четверг делегацию из США во главе с помощником президента США по нацбезопасности Робертом О`Брайеном, стороны обсудили ситуацию в Сирии. По данным министерства, кроме военной операции и обстановки в Сирии стороны в ходе встречи подняли темы безопасности и обороны.
Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.
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