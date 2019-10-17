Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане

Россия планирует выдавать пенсии своим гражданам, уехавших на постоянное место жительство за рубеж, в том числе в Азербайджан, заявил на заседании Госдумы замминистра труда Андрей Пудов.
Пудов, слова которого приводит «Росбалт» отметил, что граждане РФ будут получать часть пенсии от России за время, отработанное на родине.
Как отметил замминистра, Россия прорабатывает возможность заключения соответствующих международных договоров о социальном пенсионном обеспечении с разными странами.
«Сейчас завершается процедура согласования с Азербайджаном»,— сообщил замминистра.
Кроме того, на разных стадиях проработки находятся договоры и с другими странами, среди которых Пудов назвал Бельгию, Люксембург, Уругвай, Венгрию, Южную Корею, Македонию, Молдавию, Монголию, Португалию, Словению, Таджикистан, Турцию и Японию.
Х.Насирзаде
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