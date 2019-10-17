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Социум 17.10.2019 15:43

Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане

Россия планирует выдавать пенсии своим гражданам, уехавших на постоянное место жительство за рубеж, в том числе в Азербайджан, заявил на заседании Госдумы замминистра труда Андрей Пудов.

Пудов, слова которого приводит «Росбалт» отметил, что граждане РФ будут получать часть пенсии от России за время, отработанное на родине.

Как отметил замминистра, Россия прорабатывает возможность заключения соответствующих международных договоров о социальном пенсионном обеспечении с разными странами.

«Сейчас завершается процедура согласования с Азербайджаном»,— сообщил замминистра.

Кроме того, на разных стадиях проработки находятся договоры и с другими странами, среди которых Пудов назвал Бельгию, Люксембург, Уругвай, Венгрию, Южную Корею, Македонию, Молдавию, Монголию, Португалию, Словению, Таджикистан, Турцию и Японию.

Х.Насирзаде

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Тэги: РОССИЯ, ПЕНСИЯ, ВЫДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]