Более 10 тыс. человек были убиты и ранены в Афганистане с начала года - доклад ООН

Более 2,5 тыс. человек погибли в Афганистане за девять месяцев этого года в результате вооруженного конфликта, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на доклад ООН.
По данным Всемирной организации, за период с января по сентябрь ранения получили 8,2 тыс. человек.
В прошлом году, за тот же период вооруженный конфликт в Афганистане унес жизни 2,8 тыс. человек. Свыше 5,3 тыс. человек получили ранения.
По итогам восьми раундов переговоров между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" был выработан проект соглашения, который предусматривал, в том числе, и прекращение огня в стране. Однако после серии терактов, которые были совершены талибами и в ходе которых погибли несколько американских военных, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить контакты с движением и отозвал Халилзада.
Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили возможность встречи по Карабаху до конца текущего года – МГ ОБСЕ
ВМС Азербайджана на учениях оттачивают навыки защиты энергетической инфраструктуры на Каспии
Министр обороны Азербайджана и посредники по Карабаху обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанском фронте
Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство продукции АПК на 7,1%
Цены на нефть снижаются после выхода данных о запасах, Brent у $59,2 за баррель
Украинский Энергоатом в январе-сентябре сократил выработку электроэнергии на 0,5%
Президент Азербайджана наградил Фаига Гараева орденом «Труда»
Туристы будут платить за въезд в Венецию до 10 евро с 1 июля 2020 года
Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго