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Дальнее зарубежье 17.10.2019 18:46

Более 10 тыс. человек были убиты и ранены в Афганистане с начала года - доклад ООН

Более 2,5 тыс. человек погибли в Афганистане за девять месяцев этого года в результате вооруженного конфликта, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на доклад ООН.

По данным Всемирной организации, за период с января по сентябрь ранения получили 8,2 тыс. человек.

В прошлом году, за тот же период вооруженный конфликт в Афганистане унес жизни 2,8 тыс. человек. Свыше 5,3 тыс. человек получили ранения.

По итогам восьми раундов переговоров между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" был выработан проект соглашения, который предусматривал, в том числе, и прекращение огня в стране. Однако после серии терактов, которые были совершены талибами и в ходе которых погибли несколько американских военных, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить контакты с движением и отозвал Халилзада.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЖЕРТВЫ, ООН, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]