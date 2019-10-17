Более 10 тыс. человек были убиты и ранены в Афганистане с начала года - доклад ООН

Более 2,5 тыс. человек погибли в Афганистане за девять месяцев этого года в результате вооруженного конфликта, сообщили в четверг афганские СМИ со ссылкой на доклад ООН.

По данным Всемирной организации, за период с января по сентябрь ранения получили 8,2 тыс. человек.

В прошлом году, за тот же период вооруженный конфликт в Афганистане унес жизни 2,8 тыс. человек. Свыше 5,3 тыс. человек получили ранения.

По итогам восьми раундов переговоров между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и экстремистским движением "Талибан" был выработан проект соглашения, который предусматривал, в том числе, и прекращение огня в стране. Однако после серии терактов, которые были совершены талибами и в ходе которых погибли несколько американских военных, президент США Дональд Трамп принял решение прекратить контакты с движением и отозвал Халилзада.