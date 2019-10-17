ООН заявляет о более 2,56 тыс. убитых мирных жителей в Афганистане в 2019г

Число убитых гражданских лиц в ходе конфликта в Афганистане в январе-сентябре 2019 года составило 2 тыс. 563 человека, еще 5 тыс. 676 мирных жителей получили ранения, говорится в сообщении Миссии ООН по содействию Афганистану, опубликованном в четверг.

ООН подчеркивает необходимость для всех заинтересованных сторон не допускать жертв среди мирных граждан страны.

По данным миссии, рекордно высокими были потери среди гражданских лиц в июле.

"Число подтвержденных жертв среди гражданского населения с 1 июля по 30 сентября увеличилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В июле миссия зафиксировала самое большое число жертв среди гражданского населения, когда-либо зарегистрированных за один месяц с тех пор как ООН начала систематическую документацию жертв среди мирного населения в Афганистане в 2009 году", - говорится в документе.

"Число жертв среди гражданского населения на рекордно высоком уровне ясно показывает, что всем заинтересованным сторонам необходимо уделять гораздо больше внимания защите гражданского населения (...) в ходе боевых действий", - заявил спецпредставитель генсека по Афганистану Тадамити Ямамото, чьи слова приводятся в сообщении.

"Ущерб, нанесенный гражданским лицам в результате боевых действий в Афганистане, свидетельствует о важности мирных переговоров, ведущих к прекращению огня и политическому урегулированию конфликта, другого пути нет", - подчеркнул Ямамото.

"Жертвы среди гражданского населения совершенно неприемлемы, особенно в контексте широкого признания того, что не может быть военного решения конфликта в Афганистане", - подчеркнул спецпредставитель генсека ООН.

В сообщении миссии говорится, что с 1 января по 30 сентября 2019 года в результате действий антиправительственных группировок в Афганистане погибли 1 тыс. 207 мирных граждан, еще 3 тыс. 910 гражданских лиц получили ранения. По данным организации, это 62% всех жертв конфликта за этот период.

Действия проправительственных сил за девять месяцев 2019 года привели к гибели 1 тыс. 149 мирных жителей, ранения получили 1 тыс. 199 гражданских лиц, что на 26% больше, чем за аналогичный период минувшего года.