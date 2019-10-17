Нефть продолжает дешеветь, цена Brent - около $59 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в четверг на данных отраслевой организации о резком повышении товарных запасов этого топлива в США за минувшую неделю.
Эти данные усиливают обеспокоенность по поводу того, что предложение на рынке нефтепродуктов продолжает расти, тогда как спрос снижается, отмечают эксперты.
Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:03 подешевели на $0,29 (на 0,49%) - до $59,13 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,24 (на 0,45%) - до $53,12 за баррель.
Американский институт нефти (API) в среду обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Это является максимальным скачком показателя с февраля 2017 года, причем подъем фиксировался по итогам пятой недели подряд.
Резервы бензина увеличились на 934 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в четверг.
Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем повышение запасов нефти на 4 млн баррелей, а также сокращение резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.
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