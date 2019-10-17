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Дальнее зарубежье 17.10.2019 19:39

Глава МИД ФРГ сравнил с подвигом заключение соглашения о Brexit

Заключенное в четверг соглашение о Brexit между ЕС и Великобританией - "дипломатический подвиг", заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Это доказательство нашей ответственной совместной работы", - сказал министр в Берлине, его цитируют местные СМИ. В то же время он отметил, что сделку предстоит обсудить Европарламенту и участникам саммита ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье предположил, что там голосование должно пройти без сюрпризов. Как он, так и британский премьер Борис Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МИД, BREXIT, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]