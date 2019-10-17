Глава МИД ФРГ сравнил с подвигом заключение соглашения о Brexit

Заключенное в четверг соглашение о Brexit между ЕС и Великобританией - "дипломатический подвиг", заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Это доказательство нашей ответственной совместной работы", - сказал министр в Берлине, его цитируют местные СМИ. В то же время он отметил, что сделку предстоит обсудить Европарламенту и участникам саммита ЕС.

Ранее в четверг стало известно, что ЕС и Лондон завершили согласование нового соглашения по Brexit. Теперь оно должно быть ратифицировано. В ЕС это сделает, в частности, Европарламент. Главный переговорщик ЕС по вопросу выхода из Евросоюза Мишель Барнье предположил, что там голосование должно пройти без сюрпризов. Как он, так и британский премьер Борис Джонсон считают реальным быстро завершить все формальности, чтобы завершить Brexit в соответствии с планом - 31 октября 2019 года.