США недавно предоставили РФ информацию о готовящихся терактах на российской территории - Бортников

Рабочие контакты между спецслужбами России и США находятся на должном уровне вне зависимости от политической ситуации, РФ признательна за предоставляемый Америкой объём оперативной информации, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами", - сказал Бортников в четверг журналистам.

Он сообщил, что "совсем недавно американские спецслужбы предоставили РФ информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны".

"Мы признательным нашим коллегам за тот объём информации, которую они представляют нам", - заявил Бортников.

Другим примером сотрудничества между странами он назвал обмен информацией между РФ и США по планировавшемуся теракту в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году и совместное расследование теракта на марафоне в Бостоне.

"Мы всегда подчеркивали, что американская сторона должным образом относилась к этому: политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной, от этого зависит очень многое", - сказал Бортников.

Директор ФСБ добавил, что рабочие контакты поддерживаются на уровне экспертов и руководителей специальных подразделений в ЦРУ, ФБР и Агентстве по борьбе с наркотиками.