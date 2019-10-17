Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8829 RUR   0.0265 GBR   2.1791 TRY   0.289

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.36 0.55 Brent 59.42 0.68

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.10.2019 19:55

США недавно предоставили РФ информацию о готовящихся терактах на российской территории - Бортников

Рабочие контакты между спецслужбами России и США находятся на должном уровне вне зависимости от политической ситуации, РФ признательна за предоставляемый Америкой объём оперативной информации, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами", - сказал Бортников в четверг журналистам.

Он сообщил, что "совсем недавно американские спецслужбы предоставили РФ информацию в отношении конкретных лиц и планов осуществления атак на территории нашей страны".

"Мы признательным нашим коллегам за тот объём информации, которую они представляют нам", - заявил Бортников.

Другим примером сотрудничества между странами он назвал обмен информацией между РФ и США по планировавшемуся теракту в Казанском соборе Санкт-Петербурга в 2017 году и совместное расследование теракта на марафоне в Бостоне.

"Мы всегда подчеркивали, что американская сторона должным образом относилась к этому: политика политикой, а работа на уровне непосредственных исполнителей должна быть постоянной, от этого зависит очень многое", - сказал Бортников.

Директор ФСБ добавил, что рабочие контакты поддерживаются на уровне экспертов и руководителей специальных подразделений в ЦРУ, ФБР и Агентстве по борьбе с наркотиками.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, СПЕЦСЛУЖБЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


На поведение Турции могут повлиять не санкции США, а, скорее, позиция ее союзников по НАТО - Косачев Трамп намерен назначить замгоссекретаря Салливана послом США в РФ - Bloomberg К операции в Сирии Турцию подтолкнули действия США - Лавров В ГРУ существует спецподразделение, цель которого состоит в дестабилизации Европы - The New York Times Трамп: Турция, Россия и курды без США разберутся в региональной ситуации США уничтожают доллар как международную валюту - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]