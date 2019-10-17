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СНГ 17.10.2019 20:15

Около 8 тыс. боевиков сконцентрировано на афгано-таджикской границе - Совет командующих погранвойск СНГ

Совет командующих пограничными войсками СНГ заявляет о скоплении большого числа боевиков на афгано-таджикской границе.

"Наиболее сложная обстановка по оценке руководителей пограничных ведомств складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков - талибы и представители "Исламского государства" ", - заявил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов журналистам в четверг в Минске.

По его словам, на сегодня, по оценкам Совета, там сосредоточено порядка 8 тыс. боевиков, которые прибыли из районов боевых действий - Сирии, Ирака и других регионов.

"В большинстве своем - это выходцы из кавказских регионов, африканского континента, представители различных национальностей", - добавил он.

Манилов также сообщил, что в связи с этим Совет принял ряд решений по укреплению мер безопасности. "В частности, на рассмотрении пограничных ведомств был документ по программе укрепления пограничной безопасности на очередные 2020-2025 годы, где предусмотрен ряд практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности на этом направлении (таджикско-афганской границе - ИФ)", - сказал Манилов.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СНГ, ТАДЖИКИСТАН, БОЕВИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]