Около 8 тыс. боевиков сконцентрировано на афгано-таджикской границе - Совет командующих погранвойск СНГ

Совет командующих пограничными войсками СНГ заявляет о скоплении большого числа боевиков на афгано-таджикской границе.

"Наиболее сложная обстановка по оценке руководителей пограничных ведомств складывается сегодня на таджикско-афганской границе. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков - талибы и представители "Исламского государства" ", - заявил председатель координационной службы Совета командующих пограничными войсками СНГ Александр Манилов журналистам в четверг в Минске.

По его словам, на сегодня, по оценкам Совета, там сосредоточено порядка 8 тыс. боевиков, которые прибыли из районов боевых действий - Сирии, Ирака и других регионов.

"В большинстве своем - это выходцы из кавказских регионов, африканского континента, представители различных национальностей", - добавил он.

Манилов также сообщил, что в связи с этим Совет принял ряд решений по укреплению мер безопасности. "В частности, на рассмотрении пограничных ведомств был документ по программе укрепления пограничной безопасности на очередные 2020-2025 годы, где предусмотрен ряд практических мероприятий по укреплению пограничной безопасности на этом направлении (таджикско-афганской границе - ИФ)", - сказал Манилов.