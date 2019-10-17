Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

Членам британской палаты общин следует сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Я надеюсь, что члены парламента сплотятся и оформят Brexit безо всяких дополнительных отсрочек", - сказал он журналистам после прибытия в Брюссель.
По словам Джонсона, "настало время завершить выход из ЕС и начать строительство новых отношений, которые могут быть отличными как для Великобритании, так и для Евросоюза".
Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.
Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.
Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили возможность встречи по Карабаху до конца текущего года – МГ ОБСЕ
ВМС Азербайджана на учениях оттачивают навыки защиты энергетической инфраструктуры на Каспии
Министр обороны Азербайджана и посредники по Карабаху обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанском фронте
Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство продукции АПК на 7,1%
Цены на нефть снижаются после выхода данных о запасах, Brent у $59,2 за баррель
Украинский Энергоатом в январе-сентябре сократил выработку электроэнергии на 0,5%
Президент Азербайджана наградил Фаига Гараева орденом «Труда»
Туристы будут платить за въезд в Венецию до 10 евро с 1 июля 2020 года
Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго