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Дальнее зарубежье 17.10.2019 19:01

Джонсон призывает британский парламент поддержать соглашение по Brexit и выйти из ЕС в конце октября

Членам британской палаты общин следует сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС, заявил в четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я надеюсь, что члены парламента сплотятся и оформят Brexit безо всяких дополнительных отсрочек", - сказал он журналистам после прибытия в Брюссель.

По словам Джонсона, "настало время завершить выход из ЕС и начать строительство новых отношений, которые могут быть отличными как для Великобритании, так и для Евросоюза".

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]