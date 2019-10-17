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Транспорт и связь 17.10.2019 18:37

В Азербайджане за 9 месяцев проложено свыше 900 километров автомобильных дорог

За 9 месяцев 2019 года в Азербайджане проложено 903,5 километров автомобильных дорог, заявил председатель правления Госагентства автомобильных дорог (ГААД) Салех Мамедов.

«Всего в течение 2019 года планировалось проложить 1 тыс. километров автомобильных дорог. Но в результате просьбы населения во время ваших поездок в регионы страны были даны распоряжения о строительстве новых дорог. В результате этого до конца 2019 года планируется построить 1,122 тыс. километров автомобильных дорог. На конец сентября уже проложено 903,5 километров дорог», - сказал Мамедов в четверг на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Коснувшись строительства дорог в села Хыналыг и Гонагкенд, Мамедов отметил, что в этих направлениях ведутся активные работы.

«Уже завершена укладка земли на 10 километровом участке дороги в Хыналыг, протяженность которой составит 31 километр. Кроме этого полностью готова к эксплуатации дорога Алпан-Сусай протяженностью 24 километра, являющаяся началом дороги, ведущей в Хыналыг. Что касается дороги в Гонагкенд, то ее строительство планируется завершить в следующем году. Протяженность дороги составляет 50,3 километра, уже завершены работы на участке в 40 километров, построено 7 мостов», - сказал Мамедов.

Глава ГААД добавил, что до конца года планируется провести еще 57 километров дорог в поселках Баку.

«С начала года в поселках Баку заасфальтировано и сдано в эксплуатацию 242 километра автомобильных дорог. До конца года планируется заасфальтировать еще 57 километров», - отметил Мамедов.

А. Мамедов

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Тэги: ДОРОГИ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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