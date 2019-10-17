Госбюджет Азербайджана в январе-сентябре исполнен с профицитом в 0,3% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-сентябрь 2019 года составил 180,6 млн манатов или 0,3% ВВП за отчетный период, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина за отчетный период доходы госбюджета составили 16 млрд 871,2 млн манатов (рост по сравнению с показателем девяти месяцев прошлого года на 4,7%), расходы – 16 млрд 690,6 млн манатов (рост на 6,5%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за январь-сентябрь составил 58 млрд 464,2 млн манатов.
Прогноз по доходам госбюджета на 2019 год составляет 23 млрд 168 млн манатов, расходам - 25 млрд 190 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2019 год прогнозируется 2 млрд 22 млн манатов или 2,5% ВВП.
Х.Насирзаде
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