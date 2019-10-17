Денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре выросли на 6,7%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-сентябре 2019 года составили 42 млрд 202,7 млн манатов, что на 6,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-сентябре составила 2,6%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-сентябре текущего года увеличились на 5,7% - до 3 тыс. 914,2 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 38 млрд 720,1 млн манатов, что на 6,6% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
Х.Насирзаде
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