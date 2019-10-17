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ТЭК 17.10.2019 19:42

Цены на нефть снижаются после выхода данных о запасах, Brent у $59,2 за баррель

Снижение цены на нефть эталонных марок продолжилось в ходе торгов в четверг после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 подешевели на $0,25 (на 0,42%) - до $59,17 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,07 (на 0,13%) - до $53,29 за баррель.

Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за минувшую неделю на 1,27 млн баррелей.

Добыча нефти в США осталась без изменений на уровне 12,6 млн баррелей в сутки. Импорт нефти повысился на 71 тыс. б/с, до 6,295 млн б/с, экспорт снизился на 153 тыс. б/с, до 3,248 млн б/с.

Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]