Цены на нефть снижаются после выхода данных о запасах, Brent у $59,2 за баррель

Снижение цены на нефть эталонных марок продолжилось в ходе торгов в четверг после публикации еженедельного отчета министерства энергетики США о запасах топлива в стране.
Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:17 подешевели на $0,25 (на 0,42%) - до $59,17 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,07 (на 0,13%) - до $53,29 за баррель.
Как стало известно из сообщения Минэнерго США, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 9,28 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 4 млн баррелей.
Запасы бензина в Штатах сократились на 2,56 млн баррелей, дистиллятов - на 3,8 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2,6 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за минувшую неделю на 1,27 млн баррелей.
Добыча нефти в США осталась без изменений на уровне 12,6 млн баррелей в сутки. Импорт нефти повысился на 71 тыс. б/с, до 6,295 млн б/с, экспорт снизился на 153 тыс. б/с, до 3,248 млн б/с.
Накануне Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародовал отчет, указавший на рост коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 10,5 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
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