Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство продукции АПК на 7,1%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составил 6 млрд 273,8 млн манатов, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 966,5 млн манатов, растениеводстве – 3 млрд 307,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,1%, растениеводства – 11%.

За январь-сентябрь 2019 года в республике произведено 375,5 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 1 млн 574 тыс. тонн молока (рост на 1,5%), 1 млрд 386,1 млн яиц (рост на 7%), 15,8 тыс. тонн шерсти (рост на 1,4%). Кроме того, в отчетный период было произведено 643,7 тонн коконов шелкопряда (рост на 25,3%).

В отчетный период в стране продолжился сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 октября собрано 3,236 млн тонн зерновых и зернобобовых (рост на 6,1%), 939,7 тыс. тонн картофеля (рост на 10,2%), 1 млн 443,3 тыс. тонн овощей (рост на 11,2%), 445,1 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 12,4%), 656,8 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 11,7%), 165,4 тыс. тонн винограда (рост на 48,8%), 647,5 тонн чая (спад на 12,1%), 33,7 тыс. тонн подсолнуха (рост на 41,1%), 4,3 тыс. тонн табака (спад на 10,7%), 67,6 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 59,7%), 76,8 тыс. тонн хлопка (рост на 75,4%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.

Х.Насирзаде