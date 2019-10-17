Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство продукции АПК на 7,1%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составил 6 млрд 273,8 млн манатов, что на 7,1% выше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 966,5 млн манатов, растениеводстве – 3 млрд 307,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,1%, растениеводства – 11%.
За январь-сентябрь 2019 года в республике произведено 375,5 тыс. тонн мяса (рост на 2,9%), 1 млн 574 тыс. тонн молока (рост на 1,5%), 1 млрд 386,1 млн яиц (рост на 7%), 15,8 тыс. тонн шерсти (рост на 1,4%). Кроме того, в отчетный период было произведено 643,7 тонн коконов шелкопряда (рост на 25,3%).
В отчетный период в стране продолжился сбор урожая сельхозкультур. Так, на 1 октября собрано 3,236 млн тонн зерновых и зернобобовых (рост на 6,1%), 939,7 тыс. тонн картофеля (рост на 10,2%), 1 млн 443,3 тыс. тонн овощей (рост на 11,2%), 445,1 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 12,4%), 656,8 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 11,7%), 165,4 тыс. тонн винограда (рост на 48,8%), 647,5 тонн чая (спад на 12,1%), 33,7 тыс. тонн подсолнуха (рост на 41,1%), 4,3 тыс. тонн табака (спад на 10,7%), 67,6 тыс. тонн сахарной свеклы (спад на 59,7%), 76,8 тыс. тонн хлопка (рост на 75,4%).
Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2018 году увеличилось на 4,6%.
Х.Насирзаде
Главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили возможность встречи по Карабаху до конца текущего года – МГ ОБСЕ
ВМС Азербайджана на учениях оттачивают навыки защиты энергетической инфраструктуры на Каспии
Министр обороны Азербайджана и посредники по Карабаху обсудили текущую ситуацию на армяно-азербайджанском фронте
Президент Азербайджана наградил Фаига Гараева орденом «Труда»
Туристы будут платить за въезд в Венецию до 10 евро с 1 июля 2020 года
Россия будет выдавать пенсии гражданам РФ, проживающим в Азербайджане
В Гяндже в 40 многоквартирных домах будут заменены более 80 лифтов
ИВ Астаринского района отбирает подрядчика для строительства жилого дома
Алиев выделил 7 млн манатов на борьбу с наводнениями в центральной части Азербайджана
Около 8 тыс. боевиков сконцентрировано на афгано-таджикской границе - Совет командующих погранвойск СНГ
США недавно предоставили РФ информацию о готовящихся терактах на российской территории - Бортников
Глава МИД ФРГ сравнил с подвигом заключение соглашения о Brexit
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Состоялось общее собрание Caspian European Club
Бизнес пакет Выгодное начало от AccessBank для предпринимателей
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго